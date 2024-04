Ma l’auto non può essere l’unico mezzo

di Eleonora Grossi

Arretramento dell’autostrada, costruzione della terza corsia, corsa contro il tempo per finire i lavori in vista della stagione turistica. In una tempesta di polemiche dopo l’ennesimo incidente mortale in A14 accaduto giovedì scorso in territorio di Cupra, l’unica certezza è che l’auto non può rimanere l’unica alternativa. Se non ci si trova sulla fascia adriatica, dall’interno è praticamente impossibile spostarsi se non in macchina: bene dunque le nuove corse della Steat, di cui parliamo a pagina 14, ma è necessario rivedere l’uso della ferrovia per salvare un territorio dove le infrastrutture nel 2024 sono praticamente inesistenti.