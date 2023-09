Macchinario gli stacca l’avambraccio: operazione d’urgenza per salvare l’arto

Monte Urano (Fermo), 14 settembre 2023 - Stava effettuando dei lavori per la realizzazione di massetti in cemento in un immobile quando, per cause in corso d’accertamento, un braccio è finito dentro la tramoggia del macchinario per la gettata.

Infortunio sul lavoro: imprenditore perde mezzo braccio (foto Zeppilli di repertorio)

Ha perso così l’avambraccio, che gli è stato staccato di netto, un 53enne di Monte Giberto titolare di un’impresa specializzata nella realizzazione di massetti in cemento. Il terribile incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 12,30 in un cantiere edile situato in via Mazzini, nel centro storico di Monte Urano.

Sul posto, allertati dai colleghi dell’imprenditore, sono subito intervenuti i sanitari del 118, della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano e, con loro, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi e così è scattata la richiesta di intervento dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona.

Il 53enne è stato trasportato prima nei pressi della zona industriale in ambulanza, dove nel frattempo è atterrato l’elicottero che lo ha caricato per trasferirlo al nosocomio dorico. Sul luogo dell’incidente sono invece rimasti i militari dell’Arma, raggiunti poi dagli addetti alla sicurezza sul lavoro dell’Ast Fermo.

L’uomo, una volta giunto a Torrette, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel tentativo di ricomporre il braccio, il cui avambraccio è stato mozzato di netto e raccolto dai primi soccorritori.