Macchine a pezzi e coperte dal fango: due donne ferite

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto è sembrata una scena agghiacciante, con due auto semidistrutte e coperte dal fango. Poi però, come si dice, molto fumo e poco arrosto, fortunatamente. Lo spettacolare incidente si è verificato ieri mattina presto in contrada Misericordia dove due auto, condotte da due donne, si sono scontrate probabilmente a causa della strada invasa dal fango. Erano da poco trascorse le 6 quando le due vetture si sono incrociate per poi urtarsi violentemente. Un impatto piuttosto forte che ha fatto finire uno dei due mezzi fuori dalla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Fermo, ma nulla di grave per le due automobiliste. Dopo le prime cure, entrambe sono state accompagnate all’ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della polizia municipale che si è occupata della ricostruzione della dinamica del sinistro, quasi certamente attribuibile al fiume di fango che si è riversato sulla strada.