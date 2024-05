Macchini e lo show sul Superbonus

Si intitola ‘110%, uno spettacolo di facciata’ ed è scritto da Piero Massimo Macchini, Matteo Berdini, Silvia Veroli l’appuntamento di questa sera e domani, all’auditorium ‘Giusti’ (inizio ore 21,15). "E’ a tutti gli effetti un’opera in costruzione. Correva il 2020 quando viene detto al cittadino che se sistema la sua vecchia casa, pensando all’efficienza energetica, non solo può risparmiare sulle bollette ma può contribuire a far crescere l’economia - la presentazione dello spettacolo –. E per fare tutto questo, il cittadino sa che lo Stato lo aiuterà per cui avviene che, ad esempio, Macchini, con la voglia di dimostrare ai propri familiari che non è solo un comico, decide di credere allo Stato e con tutte le scarpe investe nel Bonus 110%". Per sapere come va a finire, occorre seguire lo spettacolo che ripercorre un’esperienza comune a molti, che Macchini ha vissuto in prima persona. Info: info@lagruproduzioni.com; 328 775 6579