Macchini porta in scena ‘A qualcuno piace curvy’

Oggi e domani, si ride di gusto all’auditorium ‘Giusti’ (ore 21,15) con lo spettacolo ‘A qualcuno piace curvy’ di e con Mirko Eleonori, per la regia di Piero Massimo Macchini. Body shaming, body neutrality, sono concetti dal grande e importante significato "ma, per me che sono un pigro da guinness dei primati ancora non significano molto – dice l’autore e il protagonista delle due serate – per capire appieno il significato dovrei aprire il vocabolario che si trova in alto, nella libreria. Troppo sforzo. Probabilmente ho già subito body shaming, ma non me ne sono accorto, forse perché stavo mangiando. Io sono più che altro il body positive, che è una filosofia molto più potente dello yoga della risata. Infatti, attraverso le risate che provoco durante le cene a cui mi invitano familiari, amici e conoscenti, riesco a scatenare un umorismo che, senza ombra di dubbio si sviluppa grazie al piacere del cibo". Va avanti così, Mirko Eleonori nel presentare uno spettacolo in cui sarà solo sul palco, in un progetto di stand up comedy – cabaret "dove sono sicuro di assicurare grasse risate". Per la regia, Eleonori si è affidato "al guru della comicità marchigiana, Macchini". Info: 328 7756589 – [email protected]