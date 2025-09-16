Macchini si riprende la medaglia d’oro: "Un esempio di passione e impegno"

La danza e le arti marziali, la pallavolo e il basket, il nuoto e il calcio e poi tutti gli sport, tutti con storie grandi da raccontare. Era un po’ come stare in una palestra a cielo aperto domenica pomeriggio in piazza del popolo, per il tradizionale augurio di buon campionato vissuto proprio in occasione della ripresa dell’attività di ciascuna società. Un territorio quanto mai ricco, con la danza, l’atletica, il calcio camminato, il biliardino, la scherma, il pugilato, il tennis, impossibile citarli tutti ma davvero non mancava nessuno a sfilare sul palco della piazza, per raccontarsi e dare indicazioni alle famiglie, per la prossima ripresa degli allenamenti.

L’assessore allo sport, Alberto Maria Scarfini, tiene sempre a questo che è davvero il saluto della città a tutti i suoi sportivi, un momento di grande emozione c’è stato per l’arrivo di una notizia bella davvero: "Il nostro Carlo Macchini, ha annunciato Scarfini, ha appena conquistato la medaglia d’oro a Parigi alla sbarra, alla World Challenge Cup. Un risultato che ripaga della sfortuna dello scorso anno, soprattutto dimostra quello che Carlo dice sempre, con l’impegno, la passione, il sacrificio, arrivano grandi risultati e soddisfazioni. Oggi, anche grazie a lui, siamo qui a sottolineare il valore educativo e sociale dello sport e l’importanza che esso riveste soprattutto per i più giovani. Una manifestazione che vuole incoraggiare ed essere di sostegno a chi pratica lo sport o vuole praticarlo con passione e dedizione, elementi alla base della pratica di ogni sport per trovare benessere e divertimento, prima che per ottenere risultati".

Carlo festeggia e torna ad allenarsi, il pensiero della vittoria lo ha dedicato a all’amico Bonicelli che si sta riprendendo da un grave infortunio. Alla Bercy Arena di Parigi Macchini si è ripreso lo spazio che merita, l’anno scorso sempre a Parigi non era andata bene, l’atleta fermano era caduto, quest’anno ha migliorato di 133 millesimi la prestazione delle qualifiche e ha scalato tre posizioni grazie al punteggio di 14.433 (6.000 - 8.433). Secondo il francese Kevin Carvalho, bronzo al cinese Taipei Tang Chia-Hung. Carlo sorride e rilancia, non si ferma certo qui, cresciuto alla Fermo 85 oggi è un atleta della polizia, la sua vita è dedicata alla ginnastica, la sua serietà, lo ha raccontato anche alla festa per i 140 anni del Carlino, lo porta a sacrificare un po’ della leggerezza della sua età, per un impegno e una passione che poi restituiscono medaglie, sorrisi, speranze.

Ecco l’elenco delle società sportive che hanno partecipato a buon campionato: Combat flow Calcio camminato: Fermana walking football Progetto Filippide Arcieri del Girfalco Sport Atletica Fermo Yamabushi Amici del biliardino Cobra tiro alla fune Arcieri Crociati del dragone nero Accademia arti marziali Pallavolo Fermo (femminile) Nike Pugilato New Sport 99 Victoria Fermo Monte Rosato moto Karate team Accademia scherma Virtus Buonconvento Tempio di Bellona Mondo Sommerso Basket Fermo Fermo Rugby club Tutto Danza Fermo 85 Drago del Tao Armonie Danza Don Celso (maschile ) Asd Campiglione Calcio Zeta Club Scuola di pallavolo fermana Asd Tirassegno Afc Fermo Laser Game Marca Skating Peter Pan Croce Verde Gp Capodarco (ciclismo)

Angelica Malvatani