Macchini spiega ‘I mestieri della mamma’

Un venerdì all’insegna dei bambini e degli adolescenti. Appuntamento con il divertimento e con la comicità tutta marchigiana di Piero Massimo Macchini, domani, alle ore 15,30, presso la biblioteca comunale ‘Enzo Conti’, per presentare il suo ultimo libro ‘I mestieri della mamma’. Edito da Giaconi Editore, il libro è illustrato da Cristina Lanotte ed è rivolto soprattutto ai bambini. L’ingresso è libero. L’incontro rientra tra le tante iniziative che sta portando avanti la biblioteca comunale per sensibilizzare i più piccini alla lettura. Sempre domani, ma alle 21,30, nelal Chiesa di Santa Maria, è in programma un altro incontro, stavolta riservato ad adolescenti e giovani, promosso da Veregra Up (unione delle parrocchie cittadine) e dalla onlus ‘L’Abbraccio’ sul tema ‘Una sana curiosità. Le cure palliative, queste sconosciute’ con l’intervento della dottoressa Barbara Esperide.