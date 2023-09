Macchini sul set con Verdone: "Un gran lavoro di squadra. Onorato di averne fatto parte"

In smoking, col ciuffo in testa, per un momento di cinema di alto livello. È uno spazio bello e intenso quello che l’attore fermano Piermassimo Macchini ha vissuto sul set di Vita da Carlo 2, la serie televisiva che porta la firma di Carlo Verdone, visibile sulla piattaforma Paramount plus da qualche giorno. Macchini è nell’episodio che si intitola ‘Una notte senza luna’, racconta di un divertimento grande, su un set davvero di altissimo livello: "Abbiamo girato l’anno scorso a Ostia, racconta Piermassimo, è stato davvero un momento di grande intensità. Avevo una scena concitata, si ride, ci si picchia, è un grande lavoro di squadra. Sono stato onorato di far parte di quel set così importante".

Macchini non è nuovo ad esperienze simili, importante la collaborazione con altri artisti con Max Giusti ma anche Lucia Mascino, marchigiana, sul set de ‘I delitti del Bar Lume’, la serie Sky: "Sono tutti momenti belli della mia carriera, racconta ancora il comico fermano, la mia dimensione naturale in realtà è sempre quella del live, quest’estate ho portato a casa qualcosa come 55 spettacoli, con almeno sette repertori diversi, toccando date anche in Belgio e in Germania. Ho raccontato la mia storia, le esperienze che vivo, questo mio tempo. Ho anche presentato il libro illustrato sui mestieri della mamma, la mia versione comica di quello che ogni madre riesce a fare nel tempo di una vita, cosa che a noi maschi non riuscirà mai. Adesso sto già pensando al prossimo spettacolo, ho tanti spunti che mi arrivano da una esperienza surreale che sto vivendo, quella di ristrutturare casa provando ad accedere ai bonus dell’edilizia. Praticamente, l’odissea secondo me".

Nel prossimo futuro, Macchini sarà anche un buffo personaggio ispirato ad un fermano amatissimo e realmente esistito, sarà un bidello surreale nella serie di Rai Play ‘Che classe’, un altro momento di grande divertimento: "Il mio impegno più bello, oltre a quello di padre, è l’insegnamento della comicità per Magnasarache, i corsi che quest’anno partono in diversi angoli del territorio. È lì che mi misuro con la passione per la risata, per il sorriso, per la voglia di leggerezza nonostante tutto. È uno spazio che dimostra come la comicità, in salsa marchigiana, sia qualcosa di molto serio, che davvero ci aiuta a vivere meglio".

Angelica Malvatani