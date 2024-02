Macchini torna sul palco

Al teatro ‘Giacomo Emiliani’ di Rapagnano torna l’allegria con lo spettacolo ‘Ma non farmi ridere’ di e con il comico fermano Piero Massimo Macchini. La stagione del teatro rapagnanese ha già raccolto nelle ultime uscite alcuni appuntamenti da tutto esaurito, su tutti l’evento dell’inizio di febbraio con Luca Ward che ha riscosso il grande plauso del pubblico e tanta partecipazione. Sabato alle 21,15 si torna in scena con uno spettacolo tutto da ridere con Piero Massimo Macchini che sarà coadiuvato da Matteo Berdini e Riccardo Minnucci che proporranno 5 corto metraggi in chiave marchigiana a cui seguirà una discussione aperta con il pubblico tutta in chiave goliardica. La spettacolo è stato realizzato dall’Amministrazione in collaborazione con l’associazione ‘Lagrù’.