Macerata pensa di aumentare la quota rifiuti

A fine mese si riunirà l’assemblea dell’Ata 3 di Macerata che farà il punto in merito all’individuazione dei cinque siti tra i quali scegliere quello in cui realizzare la nuova discarica di appoggio a Cosmari Srl. Ma potrebbe esserci una sorpresa: non fare più la discarica. Può sembrare strano, ma è questa l’ipotesi alla quale stanno già pensando diversi sindaci alla luce dei possibili sviluppi del rapporto con l’Ata di Fermo. "Qui stiamo trasferendo una parte dei nostri rifiuti urbani, mentre un’altra parte finisce a Cingoli, dove il sito di Fosso Mabiglia è in esaurimento ma è in programma un ampliamento da realizzare nel corso del 2024. Per questo periodo l’idea è quella di consolidare il rapporto con Fermo, aumentando la quantità di rifiuti da trasferire, da circa 25mila a 55mila tonnellate".