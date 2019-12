Fermo, 1 dicembre 2019 - «Di questo sisma mi porterò dietro un’immagine indelebile: nella drammaticità dei soccorsi vedere personale del contingente turco stringere la mano e dare pacche sulle spalle ai colleghi israeliani, e viceversa, lascia il segno. È la prova che in fondo questo mondo non è poi sempre da buttare». Francesco Lusek, originario di Montelparo, ma residente a Fermo, una vita in Protezione civile e consulente del servizio e formatore, sta rientrando dall’Albania a bordo della nave AF Claudia dell’Adria Ferries. Non è certo stata una vacanza la sua, per lui come per i tre membri dell’associazione Vigili del fuoco Volontari di Fermo: Samuele Santarelli di Fermo, Edoardo Zengarini di Montegranaro e Marika Di Donato di Porto Sant’Elpidio, unica donna marchigiana sul campo in questi giorni di tragedia legata al terremoto che ha sconvolto il Paese delle Aquile.

La loro è stata una missione-lampo, tre giorni, ma molto intensi, in cui l’obiettivo è stato quello di collaborare con gli altri gruppi di soccorritori nella ricerca dei dispersi sotto le macerie degli edifici crollati. Il gruppo fermano è arrivato al porto di Durazzo mercoledì mattina e, nel giro di un paio d’ore, erano subito immersi nella dura realtà di una catastrofe naturale che ha lasciato il segno. «Il centro di coordinamento dei soccorsi, di base alla prefettura di Durazzo _ raccontano Lusek, Santarelli, Zengarini e Di Donato – ci ha assegnato prima nella zona di un palazzo crollato con sotto una serie di persone da ricercare. Il sito era coordinato da altri contingenti e alle fine sono stati estratti i corpi, purtroppo tutti privi di vita, di 8 persone.

Nel pomeriggio poi siamo dovuti partire di corsa verso Thumana, un paesino lungo la strada verso Scutari, a nord, lontano una cinquantina di chilometri. Lì è stato pagato il pegno più duro in termini di vittime, visto che quasi la metà dei morti, 23 su 49, sono stati estratti in quei palazzi sbriciolati. È lì che abbiamo assistito a scene di fratellanza tra popoli. Ad esempio erano impegnati gruppi della Serbia, del Kosovo e ovviamente albanesi, ma le varie differenze e tensioni geopolitiche non si percepivano, prima c’era il rispetto per la vita. Thumana ha rappresentato per noi ciò che Pescara del Tronto è stato per il sisma del 2016 nelle Marche e Onna a L’Aquila nel 2009».

Sono volontari, ma questo non significa che siano meno formati dei professionisti. Tutti hanno alle spalle una serie di esperienze, Francesco Lusek addirittura ha iniziato nel 1999, vent’anni fa esatti, proprio in Albania durante la Missione Arcobaleno: «Lavorare in team ha rappresentato un arricchimento professionale e personale per tutti – aggiunge Lusek –, perché questa non era una esercitazione. La differenza tra questo terremoto e altri, specie quelli in Italia è abissale, soprattutto negli approcci. Da noi la macchina è rodata, qui manca tutto e penso che questa disgrazia possa insegnare molto alle autorità del posto. Gli albanesi hanno fretta ed entusiasmo per affrontare queste situazioni, ma sono indietro di almeno 20-30 anni. Ora hanno bisogno di una guida solida».