Maddaloni, Mangiacapre e Macchini. Grande festa per la nuova palestra

Non si vedeva da tanto il quartiere di Lido Tre Archi così in festa, l’occasione l’ha offerta l’inaugurazione di una parte del progetto sportivo pensato per questo angolo di periferia, manca lo spazio per l’arrampicata ma arriverà a breve, assicura la giunta. Tutti insieme per una giornata di sport, lo spirito della palestra è quello dedicato alla boxe e alle arti marziali, le discipline migliori per dare regole e misura alla forza, per contenere la rabbia, per evitare violenza e aggressività gratuite. C’era il sindaco Paolo Calcinaro, tanti consiglieri e assessori, ma c’erano soprattutto ospiti sportivi di qualità, da quella dei judoka Maddaloni, fratelli fuori e in palestra, e il pugile Mangiacapre che ha vinto il bronzo alle olimpiadi di Londra. L’eroe di tutti è ovviamente Carlo Macchini che ha portato a casa una medaglia d’oro alla coppa del mondo di Parigi, il segno della rinascita dopo una caduta l’anno scorso. Foto e autografi per Alessandro Billy Costacurta, per tutti il simbolo dello sport e del calcio sano, quello con il rispetto per la maglia, per i tifosi, per il gioco in sé. Ci sarà il ring e il tatami, ci sarà lo spazio per la boxe che, spiega Mangiacapre, richiede umiltà, sacrificio, dedizione: "Bisogna pratica prima costruendosi un carattere e una personalità e poi puntando sull’atleta. Di sicuro in quartieri belli e complessi come questo lo sport può fare la differenza, anche grazie ai bravi coach. Sono questi gli esempi su cui i giovani devono ispirarsi".

Carlo Macchini intanto si gode il successo ma già guarda avanti, al prossimo allenamento, alla prossima gara: "Tra pochi giorni sarò in Sardegna per i Campionati italiani, poi sapremo chi andrà ad ottobre ai campionati del mondo, la vera gara dell’anno. Ci sono sei nomi, bisogna fare bene. A me la ginnastica ha cambiato la vita, mi ha dato una direzione, un progetto. Più fai sport e meno stai sulla strada, per questo è importante e bellissimo portare palestre ovunque". Intorno, i colori, gli artisti di strada, la bellezza delle vesti eleganti di chi a Tre Archi ci vive e ha voluto partecipare, ad una giornata che sa di speranza nel nome dello sport.