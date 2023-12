Made in Italy, corsi a Villa Baruchello

Un corso su web, digital strategy, marketing. E-commerce for fashion e un altro per Mastro calzolaio: sono le due nuove proposte formative della Fondazione Its Nuove tecnologie per il Made in Italy che presto prenderanno vita a Villa Baruchello. Dando seguito alle dichiarazioni di intenti pronunciate lo scorso anno dai principali referenti degli Its (Istituti Tecnici Superiori), Villa Baruchello si conferma location ideale per i corsi di formazione post diploma. La novità è che, a breve, ai corsi dell’Its Turismo Marche (attivati in villa da qualche anno, come sede distaccata di Fano) si aggiungeranno due importanti percorsi formativi specifici per il distretto calzaturiero per i quali la Fondazione ha chiesto al Comune l’uso degli spazi di Villa Baruchello, per formare figure specializzate nel web, marketing, digital strategy, e-commerce for fashion ma anche e soprattutto, per formare nuovi Maestri Artigiani. Una dicitura, quest’ultima, pienamente in linea con quella utilizzata in diverse occasioni pubbliche dall’industriale calzaturiero di Casette d’Ete, Diego Della Valle, sostenendo con forza l’importanza della formazione dei giovani e di come riuscire ad affascinarli e avvicinarli al mondo dell’artigianato, anticipando peraltro di star lavorando a un progetto di concerto con Regione e Ministero del Made in Italy. In attesa della presentazione ufficiale dei due percorsi formativi e dell’avvio delle iscrizioni, va ricordato che questi avranno durata biennale, saranno di 1800 ore di cui 800 in azienda. Dal punto di vista logistico, è stata chiesta e concessa la disponibilità di due stanze al primo piano, la sala del pianoforte al secondo e la possibilità di concedere in uso la sala conferenze all’ultimo piano per eventi e conferenze.

"La Fondazione Its che ha presentato la richiesta – spiegano gli amministratori – ha la sua sede a Villa Baruchello sin dal 2010 (anno di istituzione degli Its, ndr) e il nostro Comune è tra i fondatori oltre che far parte del consiglio di indirizzo della Fondazione". Per Porto Sant’Elpidio, vedere implementati i corsi di formazione post diploma, è doppiamente importante non solo perché la villa ospiterà un percorso formativo legato al mondo dell’artigianato che tanto sta soffrendo per la carenza di manodopera qualificata, ma anche perché va nella direzione auspicata dalle Fondazioni Its di fare di Villa Baruchello un centro di riferimento a livello regionale.

Marisa Colibazzi