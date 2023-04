Madonna dell’Ambro, ecco il conventino

E’ stata inaugurata ieri la struttura dedicata all’accoglienza dei pellegrini denominata ‘conventino’ del santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino. Molte le autorità presenti alla cerimonia: don Giordano Trapasso vicario dell’arcidiocesi di Fermo che ha ufficiato la santa messa; padre Gianfranco Priori noto con il nomignolo di frate Mago e rettore del santuario della Madonna dell’Ambro; il senatore Guido Castelli commissario per la ricostruzione; il sindaco Domenico Ciaffaroni; Mario Tassi e Fabio Paci rispettivamente presidente e vice della Fondazione Carisap che ha contribuito a finanziare i lavori di ristrutturazione; il vicario dei frati cappuccini Fabio Furiasse; l’architetto che ha seguito i lavori Stefano Paccaloni eseguiti dalla ditta Alessandrini una rappresentanza dell’Arma dei carabinieri e alcuni cittadini. "Una parte dei locali ristrutturati grazie al contributo della Fondazione Carisap interessano l’area destinata all’accoglienza – spiega Gianfranco Priori – che oggi viene chiamata conventino, che comprende due sale riunioni di varie grandezza, a cui si aggiungono due camere per accogliere per una o più notti i viaggiatori. Questo anche in risposta ai tanti sentieri francescani da percorrere a piedi, promossi anche dalla Regione per finalità turistiche". La ristrutturazione come spiegato dall’architetto Paccaloni, ha interessato sui la parte strutturale, ma è stata utile anche per riassegnare gli spazi interni e renderli più fruibili ai visitatori. Molto soddisfatto il sindaco Domenico Ciaffaroni, che ha creduto nel progetto agevolando le pratiche burocratiche anche per velocizzare i tempi. "Un progetto che possiede una duplice valenza – dichiara Mario Tassi -. Non si tratta semplicemente del recupero di un bene culturale, ma di un bene che produrrà crescita e reddito nell’area montana. Vogliamo sia la casa dei turisti, un luogo di sosta in cui godere della bellezza e portarne la conoscenza". Tutti gli intervenuti a vario titolo hanno espresso identico entusiasmo per il compimento dell’opera. "Con fondi del sisma il Comune ha scelto di investire nel Santuario – dichiara Guido Castelli – con oltre 300.000 euro per dare sicurezza e stabilità anche al piazzale esterno. Il terremoto ha prodotto solidarietà, Comune enti del terzo settore le Fondazioni Carifermo e Carisap, hanno fatto squadra creando le condizione anche per un rilancio turistico del territorio".

Alessio Carassai