Madonna di Lourdes, rubata la corona

Un avvenimento che ha ferito il cuore di tanti fedeli. È questo l’effetto che si è creato tra la comunità di Monterubbiano, a seguito della notizia dell’avvenuto furto della corona d’oro della Madonna di Lourdes. L’immagine sacra della Vergine di Lourdes è custodita nella nicchia della chiesa di Sant’Agostino, dove, tutti gli anni da tradizione storica, si svolge la Novena alla sua devozione, nei giorni che vanno dalla Candelora (2 febbraio) al giorno della prima apparizione della Madonna a Lourdes (11 febbraio). E’ questo l’unico periodo dell’anno in cui il Capo della Vergine viene adornato della prestigiosa corona d’oro. Al termine della Novena, la corona da sempre viene tolta dalla statua e custodita nella casa parrocchiale. A dare notizia del furto, è stato il parroco che ha informato i parrocchiani durante le omelie e che, ovviamente, ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione. Difficile stabilire il valore economico della corona quantificato in diverse migliaia di euro.

Tanti i commenti dei devoti, dispiaciuti dell’avvenuto furto della Corona, realizzata da chi in passato, per pura devozione, ha donato i propri ori, (anche le fedi nuziali) in segno di ringraziamento e richiesta di Grazie alla Madonna. Una devozione antichissima e densa di amore per la Vergine di Lourdes che prende forma di incontro e preghiera, nei giorni della Novena, quando la chiesa di Sant’Agostino si riempie di fedeli non solo di Monterubbiano ma anche dei paesi limitrofi. Ora in tanti, pregano perché l’autore del gesto, possa ricredersi e riconsegnare la Corona.

Paola Pieragostini