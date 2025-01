Maestri della chimica. Montani all’avanguardia

Guidare gli studenti alla curiosità, alla creatività, alla gestione dell’errore, per costruire una rivoluzione verde e formare le nuove generazioni. È il senso del progetto della divisione didattica della Società chimica italiana che su questo ha costruito un volume, una guida per i docenti di chimica ma non solo. Il libro sarà presentato agli insegnanti di tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, all’istituto Montani il prossimo 17 gennaio, in una mattinata formativa che sarà teorica ma anche laboratoriale. La presidente della divisione didattica, Margherita Venturi, spiega: "Il libro vuole essere un aiuto per i docenti, per trasmettere loro una metodologia e percorsi didattici che in parte sono stati proprio sviluppati al Montani. Il corso del 17 è il secondo evento dopo che abbiamo tenuto a Fermo anche la scuola di didattica, stavolta presentiamo il nostro libro edito da Clueb, editore di Bologna, ed è un piacere tornare in una città tanto stimolante e viva come Fermo". Nel volume c’è anche l’esperienza delle classi di chimica della scuola fermana, guidate dalla docente Teresa Cecchi: "Il nostro è un approccio laboratoriale che ci è utile per ragionare sulla modalità di recuperare oro e altri metalli utili e preziosi, per recuperarli in un discorso di transizione digitale che sia però ecologica. La scorsa estate la nostra ricerca è proseguita, i ragazzi dell’attuale V chimica A mi hanno aiutato a studiare il recupero di altri materiali come il palladio, il rutenio, soprattutto il cobalto che oggi viene estratto nelle miniere dell’Africa, purtroppo sfruttando il lavoro dei bambini. Per questo il recupero di questo materiale è particolarmente importante ed emozionante, quello che abbiamo messo a punto è un percorso di ricerca che prende in considerazione anche l’errore, alla costruzione di una chimica verde che è il futuro, che riguarda un sistema economico innovativo, che offre ai giovani possibilità di lavoro ma anche occasioni per creare start up innovative.

Nel progetto di ricerca si sono impegnati Riccardo, Patrizia, Eros, Michele che parla per tutti e spiega: "Per noi si trattava della prima esperienza di ricerca scientifica, abbiamo capito che si va avanti grazie alla creatività nell’adottare sempre nuove strategie e soluzioni finora mai pensate. Ci siamo appassionati e abbiamo davvero acquisito consapevolezza". La dirigente Stefania Scatasta parla di un incontro, quello del 17, che presenta un metodo didattico utile anche nelle materie umanistiche, per accompagnare ogni studente al successo formativo. Il 17, dalle 9,30 alle 13, al Montani ci saranno i docenti delle scuole di Fermo, per confrontarsi tutti insieme sulle possibilità e i modi in cui evolve la didattica.

a.m.