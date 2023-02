"Magari questa unità sul bio digestore"

A margine dell’incontro dei sindaci arriva anche una nota sul bio digestore che una ditta vorrebbe realizzare in contrada San Salvatore di Force lungo la Valdaso. Fabrizio Vergari, sindaco di Santa Vittoria in Matenano: "No all’agrifotovoltaico, anche a distanza di chilometri l’impianto sarebbe visibile e impattante. Nell’occasione ho notato grande spirito di collaborazione fra Regione, Provincia e altri enti istituzioni, magari se avessimo avuto la stessa attenzione e determinazione anche per il bio digestore di Force, forse saremmo riusciti ad ottenere qualcosa di più. E’ vero che c’è in atto ancora un ricorso al Consiglio di Stato, ma il progetto del bio digestore è in stato molto avanzato e forse fra qualche anno avrà il suo impatto sul territorio".

a.c.