Maggioranza, ancora scintille. Faggio attacca i dimissionari

Dopo il tempo dell’armonia, vera o presunta, arrivano le polemiche infinite tra gli ormai ex colleghi di maggioranza in consiglio comunale a Fermo. Stavolta a prendere la parola è Stefano Faggio che ai fuoriusciti Nicola Pascucci, Francesco Trasatti e Savino Febi contesta la scelta di cambiare rotta, proprio a ridosso delle competizioni elettorali: "E su questo non posso che fargli i migliori auguri magari con un consiglio di attenzione nella scelta dei compagni di viaggio, cercando di evitare coloro che in questi dieci anni abbiamo, insieme, indicato come inadatti al governo cittadino. L’augurio ulteriore è di percorrere questa nuova rotta con quella dignità che sempre hanno tenuto in questo decennio di lavoro congiunto: capisco il fremito attuale, la voglia di apparire all’improvviso e dopo una decade come i nuovi garibaldini nella liberazione o meglio i nuovi sanculotti nella rivoluzione ma a tutto c’è un limite". Faggio ribadisce l’energia spesa tutti insieme per ragionare ad esempio sul futuro del vecchio ospedale Murri: "Parlare di mancanza di concertazione nella posizione di questa maggioranza sul futuro del nuovo ospedale quando c’è già un documento chiaro ed elaborato e già depositato per la discussione in consiglio comunale sembra un po’ troppo". Immediata la risposta del gruppo La città che vogliamo, con i consiglieri che non ripercorrono le tappe della vicenda: "Da segretario politico di Piazza Pulita Faggio ha firmato insieme a noi la mozione sull’IVG farmacologico con Lucia Perticari, Gionata Borraccini e Sara Pistolesi, tutti in forza a Piazza Pulita. Uniti, portiamo la mozione in maggioranza: in consiglio, con il supporto di otto consiglieri, l’assessora Di Felice e il consigliere Bargoni organizzano una trappola per far mancare il numero legale. Faggio molto contrariato come noi, il giorno dopo ha rassegnato le dimissioni da segretario politico di Piazza Pulita e ci ha detto di essere in gravissima difficoltà. Noi andiamo avanti nell’interesse della città e anche del quartiere di Faggio, l’ex conceria". Il problema, torna a ribadire Nicola Pascucci, è la virata a destra del sindaco che il gruppo di Francesco Trasatti non può più avallare.