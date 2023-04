Maggioranza e opposizione d’accordo solo sull’inno

Come era facilmente prevedibile, la campagna elettorale è entrata a gamba tesa nel penultimo consiglio comunale del Franchellucci 2 e ogni punto all’ordine del giorno ha offerto spunti per punzecchiature, più o meno eleganti, tra le parti. O meglio, l’unico argomento che ha messo tutti d’accordo è stato il riconoscimento dell’Inno di San Crispino come ufficiale per la festa patronale. Per il resto, su ogni punto maggioranza e minoranza hanno trovato qualcosa da ridire gli uni verso gli altri, e viceversa. Emblematico il caso della mozione sulla siccità presentata da Moira Vallati in cui si impegnava la giunta ad assumere determinati impegni. La capogruppo Pd, Annalinda Pasquali ha annunciato l’astensione ritenendo che avesse poco senso votare impegni simili per una amministrazione che scade tra poche settimane. Gli ha fatto eco il consigliere Giorgio Marcotulli (Fd’I) annunciando ugualmente l’astensione, non lesinando puzecchiature alla Vallati "che non si sa se è dei 5Stelle o cosa" ha detto, riferendosi al fatto che si è ricandidata (senza simbolo) col Laboratorio Civico. La Vallati ha ribattuto ritenendo strano che l’amministrazione in scadenza si ponesse il problema di assumere impegni nel contrasto alla siccità quando nella penultima seduta consiliare aveva adottato una corposa variante. Alla fine, tuttavia, la mozione è stata approvata ma con i soli 4 voti del Laboratorio Civico, 5S e Famiglini, astenuti tutti gli altri. Bocciata anche la mozione con cui Marcotulli chiedeva di sospendere il bando per la locazione della parte commerciale del ‘Gigli’, ripercorrendo le tappe della storia infinita di quell’immobile. C’è stato l’intervento chiarificatore del sindaco Nazareno Franchellucci teso a smontare ogni obiezione. Approvata a maggioranza la proposta di modifica del regolamento della Tari proposta dalla Pasquali, in cui si prevede una agevolazione del 10% per le attività che puntano alla riduzione dello spreco alimentare a vantaggio delle associazioni cittadine che si occupano di povertà. Il 9 maggio l’ultimo consiglio comunale.

m.c.