"Maggioranza, vogliamo sapere il piano politico"

"Per il sindaco Valerio Vesprini la maggioranza consiliare merita 10, per il consigliere di minoranza, Christian De Luna, non più di 4 quattro. Il primo non esprime giudizi sull’opposizione, il secondo lo fa per mettere in luce le opere realizzate quand’era al governo della città e il suo attuale comportamento di opposizione non preconcetta. Il primo cittadino assegna 10 ad ogni assessore per l’impegno e il comportamento, De Luna per le stesse motivazioni dà solo uno stiracchiato 6 a Fabio Senzacqua". Lo stesso De Luna motiva così il 4 affibbiato alla maggioranza consiliare: "Ancora non abbiamo capito cosa pensano i consiglieri di maggioranza della città, del piano politico dell’Amministrazione da qui a 10 anni. Insomma attendiamo di sentire più voce dai banchi della maggioranza, cosa che non è mancata da parte nostra". A De Luna rivolgiamo gli stessi interrogativi già posti al sindaco e riferiti ieri al fine di avere un quadro della situazione politico amministrativa dopo i primi sei mesi al governo della città della nuova amministrazione.

Gli chiediamo: quali i maggiori progetti finora realizzati?

"Questi primi sei mesi sono stati caratterizzati da diverse opere ereditate dalle precedenti amministrazioni (Loira I e Loira 2). Per fare un esempio: tutte le asfaltature effettuate e in itinere sono state addirittura appaltate dal Loira 2".

Quali i progetti da affrontare già in questa seconda parte dell’anno?

"Ora che c’è un proprietario per la ex lavanderia Cossiri e per l’ex fornace Branella è il momento di porre le basi per la loro riqualificazione, oltre a mettere mano al piano attuativo per la parte pubblica dell’area portuale".

Quale il suo giudizio, con voto motivato, sugli assessori in base al lavoro svolto e al comportamento?

"Gli assessori Carlotta Lanciotti e Giampiero Marcattili, insieme, al netto della buona capacità comunicativa, spesso esagerata, con obiettivo di far passare straordinario anche l’ordinario, per ora siamo sul 56. Va bene l’ordinario, bene le feste ma l’Amministrazione non è la pro loco. Bisogna alzare il livello, ancora non sappiamo come verrà destagionalizzata l’offerta per il turismo e l’indotto. La città soprattutto d’inverno offre poco per i giovani".

L’assessore ai lavori pubblici Lauro Salvatelli?

"Sponsorizzare sui social ciò che abbiamo lasciato in eredità noi, attribuendosene i meriti, non sembra un buon inizio. Voto 45".

L’assessore al bilancio Alessandra Petracci?

"Poteva fare di più per affrontare il caro energie e una pianificazione sulle energie rinnovabili, Voto 56 sulla fiducia".

Infine, l’assessore Senzacqua?

"L’onnipresente Senzacqua merita un 6 per la passione e la presenza. Quest’ultima a volte forse è troppa e ’invade’ settori dei colleghi. Ma se l’obiettivo è il bene della città, chapeau. Una delle sue deleghe, lo sport, la conosco bene avendola curata come assessore. C’è molto da fare, e anche qui attendiamo risposte su numerosi interventi sugli impianti sportivi per completare quanto fatto da noi in 10 anni". Silvio Sebastiani