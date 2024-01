"Maggiore sicurezza al pronto soccorso"

Lo chiedevano da tanto, i volontari del Comitato Spontaneo Cittadini del Fermano – Sanità e alla fine è arrivato il sospirato incontro con il direttore dell’Ast, Roberto Grinta. Presenti il presidente del comitato Bruno Nepi, già capo del blocco operatorio dell’ospedale, Giuseppe Diomedi, Federico Tentoni. L’incontro con Grinta è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti che avevano al centro il tema della sicurezza, con il Prefetto Rocchegiani, con il questore Di Clemente, con il vice comandante dei vigili del fuoco Procaccini. Cordiale e proficuo è stato definito il colloquio con il direttore Grinta, con Andrea Vesprini, direttore rischio clinico, il responsabile dell’ufficio tecnico Alberto Franca, Martino Torre per la sicurezza e la formazione e Sabrina Petrelli per l’Urp. "L’incontro è stato incentrato sulla sicurezza presso il Pronto Soccorso del nosocomio fermano spesso centro catalizzatore di episodi spiacevoli, anche violenti, con le persone esasperate per le lunghe attese, mala informazione e, dall’altro lato operatori sanitari che trovano difficoltà a gestire tali situazioni soprattutto per carenza di organico, spiega il presidente Nepi, Il Questore ci ha riferito che si è attivato al fine di verificare la fattibilità della predisposizione di telecamere anche a circuito chiuso all’interno del Triage per garantire l’incolumità del personale sanitario e dell’utenza. Parimenti si è discusso sulla possibilità e fattibilità della predisposizione di una postazione stabile di organi di polizia o sicurezza privata in adiacenza all’accesso al pronto soccorso". Gli episodi di violenza coinvolgono di fatto tutti gli utenti costretti ad aspettare ancora e vivere ulteriori momenti di stress: "Si è discusso sulla necessità di un progetto di formazione professionale in tema di sicurezza sul posto di lavoro per tutto il personale sanitario e delle cooperative allo scopo di apprendere le tecniche di gestione delle criticità, per prevenire situazioni di pericolo e conseguenti disagi e disservizi, anche con il coinvolgimento di enti di alto profilo tecnico ed esperti del settore".