’Magical afternoon’ in teatro. Catà e la lezione su Edith Piaf

Il pomeriggio del teatro Domenico Alaleona torna ad animarsi regalando, emozioni, riflessioni e musica. Si terrà oggi 9 febbraio alle 17,30 nel teatro montegiorgese l’appuntamento con la rassegna ‘Magical Afternoon’, rassegna fortemente voluta dall’Amministrazione con ospite Cesare Catà (nella foto) che proporrà una lezione spettacolo ad ingresso libero su Edith Piaf dal titolo ‘Rien de Rien’. "Un racconto speciale – commenta Cesare Catà - quello dedicato al poeta Arthur Rimbaud; poeta solo per pochi anni prima di trascendere quel sé stesso. Le sue incredibili avventure e il suo genio si intrecciano con il genio e le avventure di Edith Piaf, anima sincronicamente a lui collegata per misteriosi tunnel di destino che tenteremo di ripercorrere insieme". La serata sarà allietata da alcuni intermezzi musicali con Ludovica Gasparri, che renderanno anche più emozionante l’incontro. E’ ormai abitudine per il pubblico del teatro Alaleona, partecipare numeroso alle lezioni spettacolo con Cesare Catà, che offre una chiave di lettura a volte legata alla satirica altre collegate alla quotidianità mettendo in luce un ampio panorama culturale che varia nei secoli e nelle arte. Un modo differente di promuovere la cultura, renderla più attuale sfruttando anche una sana ironia. Come avviene ormai con consuetudine, al termine della lezione spettacolo, seguiranno brindisi in francese ottocentesco per i locali di Montegiorgio.

a.c.