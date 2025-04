Magliano ospita l’assemblea nazionale dei Borghi Autentici d’Italia

Sarà il piccolo e accogliente borgo di Magliano di Tenna domani alle 14,30 nei locali della sala consiliare ospiterà l’assemblea nazionale dell’associazione Bai (Borghi Autentici d’Italia). Il sindaco di Magliano di Tenna Pietro Cesetti, ha accolto con grande entusiasmo la notizia, perché durante l’incontro che vedrà presenti diversi membri dell’associazione a partner, sarà incentrato sul tema ‘Storie da abitare: Borghi beni comuni e futuro condiviso’. Un modo per discutere e valutare attraverso strategie condivise nuovi modi per rivitalizzare i piccoli centri partendo degli elementi che li rendono unici e bellissimi: la qualità della vita, i rapporti umani, i tempi più lenti che permettono di assaporare i particolari della vita elementi che possono rivalutare il turismo e la voglia di vivere nei borghi. All’incontro prenderanno parte come ospiti e relatori: Antonio Del Duca e Pietro Cesetti, rispettosamente sindaci di Montedinove e Magliano di Tenna; Gianmario Borroni, delegato regionale Bai Marche e sindaco di Monte Rinaldo; Antonio Cardelli, coordinatore tecnico nazionale dei Bai; Pasquale Bonasora, esperto di sviluppo locale; Carlo Marcetti, docente universitario di economia del turismo; Sandro Polci, Comitato scientifico Legambiente; Andrea Agostini, presidente Fondazione Marche Cultura; Marco Rotoni, presidente Amap Marche; i consigliere regionali Marco Marinangeli e Andrea Putzu, oltre al presidente della Regione Francesco Acquaroli e il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli.

a.c.