Magliano, un nuovo progetto di promozione turistica digitale

Arriva un nuovo progetto di promozione digitale territoriale, l’Amministrazione di Magliano di Tenna invita le attività produttive e ricettive ad entrare in ‘rete’. Si terrà proprio questa sera con inizio alle 21,15 nella sala consiliare di Magliano, l’incontro promosso per lanciare una nuova iniziativa dedicata alla promozione. Tempo fa il Comune di Magliano di Tenna ha partecipato ad un bando della regione Marche dedicato ai nuovi progetti di ammodernamento digitale, e recentemente è arrivata la comunicazione di finanziamento per un valore complessivo di 45.000 euro. Il primo cittadino, ha invitato la popolazione a partecipare al progetto al fine di creare una rete territoriale che rappresenti tutto il paese. "Il progetto è spiccatamente dedicato alla promozione turistica di Magliano di Tenna in particolare e del territorio in generale – spiega il sindaco Pietro Cesetti -. Abbiamo contattato una società specializzata che ha contribuito a istruire la pratica e durante l’incontro illustrerà la funzionalità e potenzialità del progetto. In prima luogo verrà realizzato un sito internet di promozione turistica dedicato a Magliano di Tenna, a questo sarà collegata anche una app che sarà scaricabile su dispositivi elettronici come cellulari e tablet. Sia nel sito che nella app saranno accessibili notizie dedicate agli esercizi commerciali, alle strutture sportive e ricettive, alle aziende artigiane ed agro alimentari, le associazioni sportive e di volontariato del territorio, a questo si aggiungeranno anche informazioni utili su siti di interesse storico e ambientale del paese: il centro storico con le torri, gli affreschi custoditi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, ma anche sentieri collinari di valore ambientale. Saranno inseriti anche altre informazioni dedicate al territori". Questo in linea di massima il progetto, che potrebbe essere ulteriormente arricchito. "Abbiamo invitato all’incontro tutti i protagonisti del paese affinché possano conoscere le possibilità offerte da questo progetto – prosegue Cesetti – ovviamente i nostri concittadini potranno confrontarsi con i tecnici per arricchire le potenzialità del sito e dell’app. Tutto questo servirà a trasferire sul digitale le bellezze e risorse del paese per rendere il territorio più appetibile".

Alessio Carassai