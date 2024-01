Magnasarache, gli allievi sul palco

Il 26 gennaio (ore 21,15, auditorium ‘Giusti’) nuovo appuntamento con Magnasarache, varietà comico con allievi (ma non solo) dell’omonima scuola di comicità marchigiana. Magnasarache. Comedy Lab è il laboratorio comico, sotto la direzione di Piero Massimo Macchini, che permette a chi sta muovendo i primi passi nel mondo del teatro, ma anche ai professionisti del palcoscenico, di salire sul palco del ‘Giusti’ e dare sfogo alla creatività, alla fantasia e alla voglia di far ridere e sorridere. Un pezzo comico si migliora per approssimazioni successive e quindi è molto importante avere serate, momenti, incontri e confronti con persone pronte ad accettare la tua novità per capire se ciò che si sta facendo funziona. Magnasarache Comedy Lab è aperto a tutti quelli che vorranno partecipare e cimentarsi nella messa in scena di un pezzo comico. La fantastica location dell’auditorium vuole strizzare l’occhio a locali storici che grazie ai loro laboratori hanno fatto da palestra a molti comici. Info: 328 775 6579, info@lagruproduzioni.com.