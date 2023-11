MagnasaracheComedy. Domani si va sul palco

MagnasaracheComedy Lab è il laboratorio comico, sotto la direzione di Piero Massimo Macchini, che permette a chi sta muovendo i primi passi nel mondo del teatro, ma anche ai professionisti, di salire sul palco dell’auditorium ‘Giusti’, domani sera (ore 21,15) e dare sfogo alla creatività, alla fantasia e alla voglia di ridere e far ridere. D’altra parte, un pezzo comico si migliora per approssimazioni successive per cui è molto importante avere serate, momenti, incontri e confronti con persone pronte ad accettare la novità proposta da ogni ‘magnasaraca’ per capire se ciò che si sta facendo funziona o meno, se arriva o meno al pubblico. Magnasarache Comedy Lab è aperto a tutti quelli che vorranno partecipare e cimentarsi nella realizzazione e messa in scena di un pezzo comico. La fantastica location dell’auditorium ‘Giusti’ vuole strizzare l’occhio a locali storici che grazie ai loro laboratori hanno fatto da palestra a molti comici. Saliranno sul palco del ‘Giusti’, Piero Massimo Macchini, Elisabetta Sabatini, Francesco De Santis, Ennio Monachesi, Patrizia Mochi, Kevin Pizzi, Silvia Remoli, Mirko Eleonori, Cecilia Menghini, Cesare Catà, Michele Gallucci e non mancheranno ospiti e sorprese tutte da ridere.