Maichol Ciarletta espone ‘I Pianeti sotto le nubi’

‘I Pianeti sotto le nubi’ è il titolo della mostra fotografica a firma di Maichol Ciarletta, inaugurata mercoledì, presso la Residenza Anni Azzurri di Campofilone. L’esposizione, curata da Brandimarte, racconta e valorizza (attraverso gli scatti) il quotidiano dell’Rsa, fatto di molteplici momenti, emozioni e piccoli avvenimenti. La mostra rientra nelle iniziative promosse dalla residenza a supporto della qualità di vita degli ospiti, a beneficio della loro stimolazione cognitiva ed emotiva e della socializzazione. A dimostrazione di ciò, infatti, l’allestimento d’arte, si compone anche di audio descrizioni di ogni opera con letture di testi a cura di Natascia Palladio. Prezioso il messaggio della mostra che rimanda all’interpretazione del titolo della stessa, a testimonianza dell’esistenza di alcune persone sulla terra, che come pianeti sotto le nubi, non smettono di brillare nonostante non siano illuminati dal sole. "Il percorso di realizzazione del progetto è stato molto bello e condiviso con gli organizzatori, curatori ed il fotografo – dice Angelica Sabbatini, direttrice della residenza –. Ammirare il risultato finale con l’esposizione è una grande emozione da condividere". La mostra resterà visitabile presso la Residenza fino al 31 gennaio con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 14 alle 19. Paola Pieragostini