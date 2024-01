Malaccari arriva insieme a De Santis. Grassi a Brindisi

La trattativa tra la Fermana e il Brindisi per Malaccari? Colloqui particolarmente intrecciati. Non tanto per problemi tra le parti, anzi, tutti erano d’accordo nel fare l’operazione. Quanto per i tanti cambi in corso d’opera. Fatto sta che alla fine Nicola Malaccari arriva alla Fermana a titolo definitivo, e Lorenzo Grassi passa al Brindisi in prestito. Ripercorriamo la trattativa, iniziata a metà della settimana appena conclusa. Il direttore sportivo Andreatini ha individuato nel centrocampista marchigiano l’interprete giusto per dare più soluzioni in mezzo a Protti. Colloqui che non sembravano facili dato che il Brindisi, come avevamo raccontato, voleva cedere il giocatore solo in cambio di una contropartita tecnica. Nel weekend i gialloblù hanno intensificato i discorsi e sabato la trattativa era chiusa: Malaccari sarebbe arrivato a Fermo in prestito, senza nessun giocatore in cambio. Domenica emerge la possibilità di uno scambio di prestiti tra i due club, con Grassi in Puglia a titolo temporaneo e nella mattinata dello stesso giorno l’entourage del centrocampista spinge per il trasferimento a titolo definitivo. Quindi, salvo ennesimi colpi di scena (da non escludere a questo punto), non ci sarà uno scambio di prestiti. In questo inizio di settimana Malaccari arriverà a Fermo, insieme al difensore Ivan De Santis, preso dal Taranto. Mentre Grassi farà il percorso inverso ritrovando Calderoni al Brindisi.

fi. ro.