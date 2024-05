Malattie Infettive. Angeli in tempi Covid, eroi ogni giorno. I numeri del reparto

Quando si stava sotto la pandemia da Covid erano gli eroi, quelli che davvero hanno affrontato in prima linea una situazione senza precedenti. Poi si è tornati nella normalità e quegli eroi sono rimasti sotto al camice, le mascherine, i guanti, nel reparto più delicato che c’è, quello di malattie infettive. Alla guida c’era in quei mesi complessi Giorgio Amadio, il primario è al Murri da una trentina d’anni, direttore dal 2016, e dal primo giugno se ne va, per godere della meritata pensione, anche se l’idea gli mette malinconia. Uno spazio che è punto di riferimento per l’intera regione, per il settore delle malattie infettive, con la forza della qualità e di servizi ben organizzati, sottolinea il direttore amministrativo Massimo Esposito.

Amadio ricorda gli esordi, al 1994 in questo mondo, alla guida del reparto dal 2011, prima come facente funzioni e dal 2016 primario: "Eravamo il reparto da cui stare lontani. Poi il periodo dell’Aids che ha aumentato la paura verso il reparto. Poi tutto è cambiato, i pensieri sono evoluti. L’approccio verso le persone è diventato differente, non erano più i tossicodipendenti o altre categorie derelitte, ma persone comuni che si infettavano". L’Hiv ha meno ricoveri e più servizi ambulatoriali, si seguono qui centinaia di pazienti in ambulatorio, con le nuove terapie che consentono di trattare la malattia come una patologia cronica, spesso non mortale e gestibile: "Negli ultimi anni sono arrivate nuove terapie intramuscolo che ci permettono di utilizzare terapie bimestrali e non le compresse quotidiane. E presto arriveremo a ogni sei mesi, con una riduzione di accessi al pronto soccorso. Quello con Hiv esta un paziente molto legato al reparto, noi lo prendiamo davvero in carico, anche per patologie non di competenza. Una gestione a 360 gradi che comprende l’aspetto clinico del paziente, che è tra i meglio controllati". Una patologia inguaribile ma curabile, con una vita che diventa ‘quasi’ normale è quella legata alle epatiti croniche, anche qui gestita in ambulatorio, il reparto dispone di uno strumento per identificare l’epatite c senza fare una biopsia nel fegato, quella che sembra una normale ecografia permette uno studio in cinque minuti del caso epatico. E poi la cirrosi, la tubercolosi, l’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, con l’era Covid a fare da spartiacque: "Da 13 posti letto in una settimana siamo passati a 32. Nella tragedia ho potuto lavorare con colleghi eccezionali, ci piegavamo ma non ci siamo spezzati. L’abbiamo superata, ma sappiamo che le pandemie tornano". Si parla qui di 350 ricoveri, con sette medici: "Sono stati eccezionali, hanno rinunciato alle famiglie, a tutto per aiutare la comunità", commenta il primario. Lucia Seccia è la nuova coordinatrice di reparto, con 13 infermieri e tre Oss, un reparto che vuole restare una sicura eccellenza, ricordando la lezione di Amadio, nella missione del medico che si prende cura degli altri.

Angelica Malvatani