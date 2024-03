Malattie Infettive, il dono di Castori

La direzione generale dell’Ast di Fermo, insieme a quella medico-ospedaliera e del reparto di Malattie infettive, ringrazia Stefano Castori per la donazione effettuata al reparto guidato dal primario Giorgio Amadio: due tablet, dieci termometri elettronici e tre lettori automatici di pressione. "Noi facciamo il nostro dovere, è il nostro lavoro. Ma quando questo – ha commentato il dottor Amadio –, viene apprezzato dai cittadini è sempre un motivo di orgoglio. Fa davvero piacere ricevere simili riconoscimenti che oltretutto vanno a facilitare il nostro lavoro". "Sono grato per quello che avete fatto e che continuate a fare per tutti noi", le parole di Stefano Castori, accolto ieri in reparto, oltre che dal direttore Amadio, anche dal dottor Alberto Licci, da Lucia Seccia e Giampietro Beltrami.