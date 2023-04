Malattie reumatiche, apre la sezione Amar

Attivata anche a Fermo la sezione dell’AMaR, la associazione che riunisce i pazienti affetti da malattie reumatiche ed i loro familiari. La sede sarà presso l’Inrca, dove Silvia Quinzi, Responsabile sezione Fermana della AMaR-Marche ha ricordato: "La chiave di intervento è la diagnosi precoce, che consente ai medici di scegliere terapie appropriate e tagliate su misura di ogni paziente". Le ha fatto eco l’assessore Lanzide: "Questo gruppo di malattie è tipicamente femminile: infatti proprio le donne, assorbite dalla vita familiare, possono essere indotte a trascurare i primi sintomi, aumentando così il rischio di complicanze disabilitanti". Sulla Reumatologia l’Inrca di Fermo ha molto da dire: qui la Reumatologia è attiva da 30 anni, quando arrivò il primo densitometro Dexa delle Marche al POR di Fermo. Lo ha ricordato Pietro Scendoni: "A che a breve renderemo pubblici i risultati del progetto di ricerca Fior di lotto, con 300 donne ultracinquantenni del comprensorio fermano controllate per 5 anni con valutazioni cliniche, densitometriche e risonanza magnetica vertebrale. Una ricerca unica in Italia, i cui risultati sono attesi da tutta la comunità scientifica". Lo ha confermato Maria Capalbo, fresca di nomina alla direzione generale Irccs-Inrca che ha aggiunto come "l’Istituto è anche un presidio ospedaliero di ricerca oltre che un luogo di assistenza. In Reumatologia ci sono 120 diagnosi diverse, in ambito della ricerca al presidio ospedaliero Irccs-Inrca di Fermo si sta approntando un progetto di ricerca su nuove opportunità di terapia per la Fibromialgia".