"Male a luglio, il pienone solo a Ferragosto"

La stagione estiva 2025 ha lasciato luci e ombre. Per capire meglio la situazione, abbiamo intervistato Gianluca Vecchi, presidente dell’Associazione Turistica Albergatori Fermo (Ataf). "Il fatturato complessivo è stato in linea con quello dell’anno scorso, ma la verità è che luglio ha segnato un calo evidente, proseguito fino ai primi dieci giorni di agosto. Solo le due settimane centrali di agosto ci hanno dato il pienone, ma non abbastanza per compensare quanto perso in precedenza. Non possiamo considerarci soddisfatti". Quali secondo lei le cause della flessione?

"Innanzitutto la scarsa disponibilità economica delle famiglie, soprattutto di quel ceto medio che rappresenta il nostro target principale. Le persone riducono le giornate di vacanza e sono più attente alle spese. Poi c’è il cambiamento delle abitudini: non esistono più i 10-14 giorni canonici di villeggiatura, oggi si preferiscono weekend e ponti. Infine, pesa la concorrenza delle mete estere, spesso percepite come più convenienti e affascinanti, anche se credo che l’Italia offra davvero il meglio". Settembre può aiutare a recuperare?

"Non credo. A Porto San Giorgio la stagione balneare si chiude con la prima settimana di settembre. Ci sono alcune presenze legate al turismo religioso del centro catecumenale, ma parliamo di numeri contenuti. Qualche weekend con bel tempo può portare movimento, ma non è sufficiente a raddrizzare i conti".

La sua preoccupazione principale qual è?

"Il problema è che ogni anno ci ritroviamo a discutere degli stessi segnali negativi. Gli operatori faticano a guardare avanti, e il rischio è che le aziende restino poco competitive. La vera sfida è dare una prospettiva nuova al turismo locale".

Che cosa servirebbe per cambiare rotta?

"Occorrono scelte coraggiose e investimenti concreti. Non possiamo più limitarci al mare e ai mesi estivi: dobbiamo ampliare l’offerta, puntare sulla destagionalizzazione, sulla cultura, sugli eventi e sulle esperienze che possano attrarre turisti in altri periodi dell’anno. E serve che le amministrazioni facciano la loro parte: il turismo va sostenuto tutto l’anno, non solo durante le campagne elettorali. Se non ci adeguiamo agli standard richiesti, rischiamo di perdere attrattività".

Un messaggio agli operatori turistici fermani?

"Dobbiamo avere coraggio e innovare. Non basta lamentarsi: servono strutture moderne, servizi adeguati e idee. Ma allo stesso tempo serve una regia pubblica che accompagni gli sforzi della categoria. Solo così potremo ridare slancio al turismo e restituire fiducia a chi ogni anno scommette sul nostro territorio".

Silvio Sebastiani