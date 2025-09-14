Malore dell’arbitro, gara sospesa a Monticelli

In campo oggi l’Eccellenza per la seconda giornata di campionato mentre la Promozione è scesa in campo di ieri, sempre con il secondo turno. Prima e Seconda categoria invece ancora alle prese con la Coppa Marche. In Eccellenza occhi puntati sulla sfida del Recchioni tra nobili decadute, Fermana e Civitanovese mentre il Montegranaro fa il suo esordio casalingo al cospetto dell’Urbino. Tanti gli spunti interessanti come il Ksport che riceve la visita del Chiesanuova mentre è sfida tra neopromosse chiamate ad un ruolo da protagoniste quella tra Jesina e Trodica con quest’utlima che potrà contare sugli ultimi due volti nuovi di livello assoluto come l’ex Ascoli Giuseppe Bellusci e l’ex Fermana Gianvito Misuraca. Completa il quadro dell’Eccellenza il Tolentino che cerca il secondo successo stagionale ospitando una quadratissima Urbania. Da sottolineare in Promozione B la sospensione, nel corso dell’intervallo, del match tra Monticelli e Palmense Fermana fermo sull’1-1 per un malore occorso al direttore di gara che non è riuscito a riprendere l’incontro, dopo attimi di reale spavento. Una doppietta di Perez della Settempeda ha permesso il colpo esterno della squadra maceratese in casa del Castel di Lama. Sempre in Promozione big match domenicale tra il favoritissimo Aurora Treia targato Lube e il casette Verdini. Questo il quadro completo dei risultati maturati nella seconda giornata di campionato nel girone B di Promozione.

Eccellenza. Fermignanese-Osimana 1-1, Fermana-Civitanovese, Jesina-Trodica, Ksport Montecchio-Chiesanuova, Matelica-Montefano, Montegranaro-Urbino, Sangiustese-Fabriano Cerreto, Tolentino-Urbania

Promozione B. Castel di Lama-Settempeda 0-2, Monticelli-Palmense sospesa, Atletio Azzurra Colli-Azzurra Mariner 0-1, Borgo Mogliano-Grottammre 1-3, Camerino-Monturano 0-1, Porto Sant’Elpidio-Corridonia 2-1, Vigor Montecosaro-Elpidiense Cascinare 0-3, Aurora Treia-Casette Verdini (oggi)