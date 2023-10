Malore dopo pranzo al ristorante, si accascia e muore

Porto Sant’Elpidio, 1 ottobre 2023 – Ha accusato un malore mentre stava andando a riprendere l’auto nel parcheggio, si è accasciato a terra ed è deceduto praticamente sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per un 71enne, residente in città, che è deceduto praticamente sotto lo sguardo angosciato della moglie e di quanti, in quel momento, si trovavano sul lungomare approfittando del bel tempo.

Il tragico epilogo di una domenica trascorsa in famiglia è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17,30. Il 71enne, era appena uscito dal ristorante dove era stato con la famiglia per il pranzo domenicale e stava recandosi verso l’auto, quando è accaduto l’imponderabile.

Pare che l’uomo non si fosse sentito molto bene già il giorno prima, ma siccome il malessere era passato e la situazione sembrava fosse tranquilla, ieri, era scattato il pranzo fuori, al ristorante. Invece, ieri, nel volgere di pochi attimi, si è consumato il dramma.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde, che hanno messo in atto il protocollo richiesto in questi casi, ma ogni soccorso è risultato inutile. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso ma è parso subito evidente che il decesso fosse da ricondurre a cause naturali.