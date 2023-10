Malore fatale a 14 anni, la città si stringe alla famiglia della piccola Alessia

Porto Sant’Elpidio, 12 ottobre 2023 – ‘Una stella size 2008’, è la bella, ma nel contempo lacerante, definizione con cui i genitori Ermanno e Sara hanno voluto rappresentare ciò che, per loro, è stata e sarà per sempre Alessia Massimi: una stella. Stamattina, alle ore 10, nella chiesa della Ss Annunziata saranno celebrati i funerali della ragazzina di quasi 15 anni (li avrebbe compiuti il 23 ottobre), deceduta nella notte tra lunedì e martedì, per un improvviso malore che ha reso inutile ogni soccorso.

Una tragedia che ha gelato la città, portandola a riversare sui social valanghe di espressioni di cordoglio sentite e toccanti, eppure mai sufficientemente adeguate rispetto alla portata dello straziante dolore che ha inferto a tutti questa morte.

Gli organizzatori di alcune iniziative in programma in questo weekend, hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia e rispetto per la giovane vita spezzata, con gesti tangibili oltre che simbolici, abbassando il volume delle feste o azzerandole.

Il direttivo dell’associazione di quartiere Cretarola, dove risiede la famiglia Massimi, "dopo lo sconforto che si è diffuso per la perdita della piccola Alessia, ha deciso di annullare la castagnata, che si doveva svolgere domenica. Ci stringiamo forte con grande affetto alla famiglia".

Anche gli ‘Amici di Cesare’ della centralissima via Battisti, hanno voluto dare dimostrazione di vicinanza e solidarietà alla famiglia della dolce Alessia: "L’Oktober Beer Fest in programma per questo fine settimana si farà, ma sarà annullato ogni intrattenimento musicale".

Un velo di tristezza è calato anche sul polo scolastico ‘Urbani’ dove Alessia frequentava la 2° C Enogastronomico, dove a inizio anno scolastico, erano stati ricordati due studenti prematuramente scomparsi e dove, appena ricevuta la ferale notizia, si sono trovati a dover attutire i dolorosi effetti di questo ennesimo pesantissimo colpo: "Un altro terribile lutto ha colpito il polo Urbani.

L’intera comunità scolastica la ricorda come una ragazza riservata da un lato, dall’altro molto disponibile a partecipare alle iniziative della scuola e molto diligente e accurata nel lavoro in classe. Nel tempo libero – prosegue la dirigente Laura D’Ignazi – amava praticare l’equitazione e si distingueva per l’umanità nelle relazioni con i suoi compagni. Alessia mancherà moltissimo a tutti noi".