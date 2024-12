Malore fatale alla guida dell’auto, è morto Guerriero Michelangeli

Doveva essere un giorno come un altro, ma il destino ha scelto diversamente per Guerriero Michelangeli, petritolese di 60 anni, colto da un malore improvviso alla guida della sua auto. Erano le 8.45 di ieri quando un cittadino di passaggio nella centrale Piazza Tamanti, ha notato il conducente dell’auto in sosta, fermo al posto di guida. Insospettito dalla situazione che poteva far presagire un malore, l’uomo (con alle spalle una lunga esperienza di volontario nella pubblica assistenza) ha subito agito cercando di richiamare l’attenzione di Michelangeli. Ma da parte dell’uomo, nessuna risposta. Da qui, la richiesta disperata di aiuto al 118 che ha visto giungere sul posto il personale medico ed infermieristico della Croce Arcobaleno di Petritoli. Ogni manovra di rianimazione è risultata però vana. Michelangeli non è riuscito a sopravvivere al malore che lo ha colto all’improvviso. Il personale intervenuto per il soccorso, altro non ha potuto, che dichiararne il decesso. La drammaticità dei fatti, ha sconvolto la tranquillità della comunità petritolese, dove si è diffusa velocemente la notizia della dipartita del sessantenne. La famiglia Michelangeli è infatti nota e stimata da tutti a Petritoli e non solo. Michelangeli lascia la moglie e due figli, a cui si stringe l’affetto di tanti. La cerimonia per l’estremo saluto a Guerriero Michelangeli, si terrà oggi alle 14, nella chiesa di Santa Anatolia a Petritoli.

Paola Pieragostini