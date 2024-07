Malore improvviso, è morto Nazzareno Graziosi

Ieri mattina si è spento improvvisamente nella sua abitazione di Montegiorgio all’età di 78 anni Nazzareno Graziosi, ex dipendente dell’Ast di Fermo per l’ufficio igiene, ma nella vita grande appassionato di storia e del territorio, che ha dedicato tantissime energie alla ricerche di notizie della presenza dei Piceni, fra cui l’ultimo libro ‘Storia dei Piceni e di Loro Piceno’, che sarebbe dovuto uscire in agosto. La comunità di Montegiorgio, ma anche i tanti conoscenti hanno appreso con cordoglio la notizia. La salma è stata trasferita presso la casa funeraria Croce Verde di Sforzacosta, il funerale si terrà oggi alle 17 nella chiesa parrocchiale di Columurano.