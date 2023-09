Malore in casa: come è morta Laura Olivieri, giovane mamma di 37 anni

Porto San Giorgio (Fermo), 14 settembre 2023 - Aveva detto di non sentirsi bene alcune ore prima e in serata è morta in casa. Ha perso la vita così Laura Olivieri, la giovane mamma 37enne di Porto San Giorgio colta da un malore fatale martedì scorso. A lanciare l’allarme è stato uno dei due figli, e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. Ormai però per la donna non c’era più niente da fare. Nel corso della giornata non era stata molto bene, ma poi sembrava essersi ripresa.

All’improvviso, di sera, il malore più forte che ha fatto sopraggiungere la morte. Il compagno della donna è tornato a casa poco dopo che si era consumata la tragedia. La salma non è stata ancora restituita alla famiglia in quanto sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause del decesso. Non è escluso che possa essere disposta l’autopsia.

La vittima risiedeva a Porto San Giorgio, ma era originaria di Capodarco di Fermo. Come detto lascia due figli e il compagno.