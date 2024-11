Maltempo: cadono alberi e impalcature. Scoperchiato un capanno

Il vento forte che a partire dalla notte e fino alla tardo pomeriggio di ieri ha spazzato tutto il territorio Fermano., ha creato molti disagi e danni, fortunatamente non sono stati registrati feriti collegati direttamente al maltempo. Alberi caduti in mezzo alle carreggiate o in prossimità di abitazioni, pali delle linee Telecom divelti che hanno creato problemi di segnale, rami spazzati caduti sopra auto in transito o in sosta, insegne pubblicitarie e impalcature di cantieri divelte e tanto altro ancora. E’ questo quadro registrato nella giornata di ieri con situazioni di emergenza che hanno interessato a macchia di leopardo tutto il territorio dalla costa all’area montana, con i vigili del fuoco di Fermo e del Distaccamento di Amandola che sono stati chiamati a gestire oltre 40 chiamate nell’arco della giornata. Molti rami e alberi caduti hanno rappresentato sicuramente il problema più corposo, specie nelle prime ore della giornata con i vigili del fuoco chiamati a tagliare e rimuovere i tronchi dalle strade e in prossimità di edifici. In Amandola diverse le segnalazioni, oltre agli alberi anche un camini crollato e poi messo in sicurezza, un capanno degli attrezzi nelle campagne della città montana è stato letteralmente scoperchiato. Altri interventi hanno interessato i comuni di Montelparo, Montottone, Monsampietro Morico, Montegiorgio, Servigliano, Monte Vidon Corrado, Montegranaro, Fermo e Porto Sant’Elpidio. Da segnalare ben quattro situazioni di allerta con rami di alberi e interi tronchi che candendo hanno trovato auto in sosta e ancora peggio in marcia. A Servigliano e Montegiorgio due auto in sosta sono state colpite da remi spezzati. Potevano essere invece più gravi le conseguenze per di due incidenti causato dal vento: a Montegiorgio una giovane donna a bordo di un’utilitaria è stata centrata da un tronco caduto improvvisamente sulla strada provinciale 37 che collega il capoluogo a Piane, stessa dinamica per un uomo alla guida di una utilitaria a Sant’Elpidio a mare. Le auto sono state danneggiate, fortunatamente per i conducenti solo tanto spavento ma nessuna conseguenza. Nel pomeriggio un grosso albero è caduto in prossimità dell’ospedale di Montegranaro prontamente rimosso. Alla lunga serie di interventi si aggiungono anche pali della telecom, insegne, cabine danneggiate dal vento, e fra le segnalazioni anche l’impalcatura di un cantiere edile divelta che rischiava di cadere e messa in sicurezza.

Alessio Carassai