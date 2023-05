Maltempo Fermo, la pioggia flagella il territorio: frane, ponti chiusi e palazzina evacuata

Fermo, 17 maggio 2023 – A partire dalla notte appena trascorsa e per l’intera mattinata di oggi i vigili del fuoco della Compagnia di Fermo, oltre ai gruppi comunali di protezione civile sono stati impegnati a fronteggiare l’emergenza maltempo. Al momento si registrano disagi alla viabilità a causa di frane, alberi e tronchi caduti a macchia di leopardo su tutto il territorio. Le prime segnalazioni sono arrivate a partire dalle 22 di ieri e stanno proseguendo questa mattina a ritmo incessante. I vigili del fuoco che stanno lavorando in regime di doppio turno sono stato chiamati per circa una ventina di interventi fra cui i più importanti: lungo la strada provinciale 45 sul territorio di Belmonte Piceno, un’auto è rimasta bloccata da una frana in movimento, i vigili hanno tratto in salvo i due occupanti della vettura che non hanno riportato ferite.

Sulla strada provinciale lungo Tenna nel territorio di Fermo, un giovane a bordo di una Punto è finito strada, anche per lui tanto spavento ma nulla di grave. Il terzo intervento sul territorio di Amandola, dove una strada provinciale è rimasta bloccata per qualche tempo a causa di un albero caduto, in mattinata la viabilità è stata ripristinata. A Grottazzolina intorno alle 11 di questa mattina 5 famiglie, residenti in una palazzina sono state evacuate in via precauzionale a causa di un movimento franoso. Sempre a Fermo una donna è rimasta impantanata con la sua auto, è stata tratta in salvo.

Sono comunque i fiumi gli osservati speciali, a Casette d’Ete, il sindaco ha predisposto la chiusura del ponte sul fiume Ete Morto e fatto suonare l’allarme, infatti, l’acqua è arrivata a circa 20 centimetri dalla strada e sono stati rimossi dei grossi tronchi che stavano ostruendo il deflusso. Il ponte resterà chiuso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Inoltre si stanno effettuando verifiche sui punti di tutto il territorio. Nell’entroterra sono state segnalate frane su strade provinciali e comunali di varia entità, fra i comuni maggiormente interessati: Amandola, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Monte Vidon Compatte e Petritoli.