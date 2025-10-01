Maltempo sulla costa fermana, garage allagato e disagi

Porto San Giorgio (Fermo) 1 Ottobre 2025 – Ancora gravi disagi da maltempo sulla costa fermana, particolarmente gravi a Porto San Giorgio, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire nuovamente in via Medi, per l’allagamento di acqua e fango, di un garage condominiale.

A Porto San Giorgio i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire nuovamente in via Medi (foto Zeppilli)

Danni e gravi disagi che si sommano a quelli ingenti provocati in tutta la zona sud della città, solo tre giorni fa, provocati da una bomba d’acqua.

Ulteriormente amaro il bilancio di oggi, con le piogge della notte appena trascorsa e in corso, che stanno provocando il peggioramento delle condizioni già precarie di tutta l’area di via Medi, messa sotto pericoloso scacco dallo smottamento collinare a ridosso della stessa via. Anche questa mattina, i cittadini disperati hanno trovato l’aiuto della Protezione civile e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, intervenuti per bonificare il garage condominiale e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Con loro, sul posto è tornato anche il sindaco Valerio Vesprini, che domenica scorsa aveva già annunciato l’apertura della sala Coc e la richiesta dello stato di emergenza. Tutto era infatti precipitato tre giorni fa, quando gli allagamenti si erano estesi a tuta la zona centro sud della città, con tutti i sottopassi allagati (il più complesso da liberare era stato quello di piazza Gaslini) come allagate le scuole Borgo Rosselli e l’istituto delle Canossiane. Tanti i disagi e i danni provocati nelle vie della città, tra cui via Pavese e via Medi, dove acqua e fango hanno invaso seminterrati, garage e piano terra di abitazioni. Non era ancora stata fatta la conta dei danni, composta da auto distrutte, elettrodomestici, mobilio, quando questa mattina, ancora pioggia, emergenza e disperazione dei cittadini.