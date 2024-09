Maltempo oggi a Porto Sant’Elpidio: sottopassi allagati e strade piene di fango

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 17 settembre 2024 – Sottopassaggi allagati, smottamenti di fango e detriti finiti sulle strade, qualche disagio in alcuni plessi scolastici, un albero caduto: ancora una volta è Porto Sant’Elpidio la città che subisce le conseguenze più importanti a causa del maltempo causato dal vortice polare sull’Adriatico, iniziato la notte scorsa e che, secondo i bollettini meteo, proseguiranno fino a mercoeldì sera.

Così il sindaco Massimiliano Ciarpella ha fatto sapere di aver aperto il Centro Operativo Comunale già e che sono stati effettuati interventi innanzitutto sul sottopassaggio di via Canada che, ancora una volta, era finito sott’acqua e reso impraticabile. L’intervento degli operai comunali ha consentito di riaprire la via al transito già in mattinata e la situazione restava monitorata. Il fatto che ancora una volta quel sottopasso si sia allagato ha imposto la decisione “di risolvere definitivamente la criticità” sentenzia Ciarpella.

Dal sopralluogo dell’ufficio tecnico è emerso, con evidenza, “che si tratta di un problema annoso e gli interventi che si sono susseguiti negli anni non hanno sortito i risultati sperati”. Altre situazioni sulle quali è stato necessario intervenire: il sottopasso di via Francia invaso da detriti, problemi ci sono stati in alcune scuole, c’è stato un dilavamento in via della Montagnola, invasa da fango e detriti, un pino caduto in via Mameli. Tutte situazioni tempestivamente risolte. “I bollettini meteo prevedono, anche per le prossime ore, precipitazioni consistenti per cui invito tutti alla massima cautela e a segnalare eventuali disagi” conclude Ciarpella.

Nelle vicine Porto San Giorgio e Fermo si sono verificati diversi casi di allagamento dei sottopassaggi, anche in questi casi prontamente risolti.