Maltempo, ora il caso è politico

Si parlerà di maltempo e delle conseguenze prodotte nel territorio cittadino, la pioggia torrenziale dei giorni scorsi, nel prossimo consiglio comunale (convocato per il 30 settembre) sulla scorta di due interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione, Gian Vittorio Battilà, Daniele Stacchietti e Annalinda Pasquali. Due interrogazioni che sono sulla stessa lunghezza d’onda in termini di necessità di interventi da programmare e da finanziare e nel chiedere di conoscere le soluzioni pensate dall’amministrazione per risolvere definitivamente il problema, per poi divergere su un paio di aspetti. Battilà parla di programmazione, manutenzione e potenziamento delle opere di collegamento con il lungomare anche nell’ottica di futuri sviluppi della zona nord della città: "Prima di approvare la variante per viale Europa (lungomare nord, ndr) è stato chiesto di pianificare gli interventi per limitare e possibilmente evitare le costanti problematiche legate al sottopasso di via Canada che sistematicamente subiscono allagamenti in seguito ad eventi piovosi appena sopra la media. Ma nulla è inevitabile se vi fosse una progettazione e una pianificazione delle opere basate su corretti dimensionamenti e valutazioni".

Ma Battilà rileva che il ripetersi puntuale di queste situazioni di emergenza "potrebbe far decadere, agli occhi di eventuali investitori, l’appetibilità della città, soprattutto in assenza di una programmazione specifica e risolutiva. E nel piano delle opere pubbliche non risultano interventi risolutivi". E allora: "Quali altri interventi per le opere di collegamento con il lungomare sono previsti nei prossimi anni di mandato?" Si soffermano sulla necessaria pulizia di fossi e caditoie i consiglieri del Pd, per poi rivolgersi ai FdI, al vicesindaco Andrea Balestrieri e al capogruppo, Giorgio Marcotulli che, nel 2019 ritenevano indispensabile installare un semaforo agli ingressi del sottopasso per evitare l’accesso di auto in caso di allagamento. Presentarono anche una mozione in consiglio, accusando l’allora amministrazione Franchellucci di inadempienza". Le domande: "Quanti e quali incarichi sono stati affidati per la manutenzione ordinaria dei fossi e degli scoli a mare? Perché in oltre un anno di governo della città, il semaforo, ritenuto indispensabile nel 2019, non è stato mai installato?".