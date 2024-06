Maltempo, richiesto lo stato di emergenza

Tanti, troppi, e ingenti i danni provocati ad attività commerciali, imprese e civili abitazioni dalla eccezionale grandinata dell’altro giorno. E anche se il sindaco Massimiliano Ciarpella sottolinea l’importanza del fatto che nessuno è stata coinvolta o è rimasto ferito in quella mezz’ora in cui sembrava essersi scatenato il diluvio, c’è la consapevolezza sua e di tutta la giunta che le conseguenze subite da commercianti e operatori, "a cui va tutta la nostra vicinanza", sono di un ordine di grandezza non indifferente. "Oggi ho inviato alla Regione una richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza" fa sapere Ciarpella. Resta chiusa la scuola dell’infanzia ‘Peter Pan’ dove sono state riscontrate infiltrazioni ed è stato messo in sicurezza l’impianto elettrico: un sopralluogo è previsto per lunedì e già da martedì potrebbero riprendere le lezioni. Ieri, in città, c’è stata la visita del Prefetto, Edoardo D’Alascio e dell’assessore regionale, Stefano Aguzzi. "Ringrazio entrambi per l’attenzione e la vicinanza" aggiunge il sindaco che, nei suoi ringraziamenti non dimentica i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e dei gruppi provenienti da ogni angolo della regione, le forze dell’ordine, i dipendenti comunali, "ma anche quei cittadini che si sono rimboccati le maniche per pulire strade e marciapiedi, o aiutare un vicino in difficoltà. Nella giornata di ieri, è continuata l’opera di svuotamento di garage e cantine allagate, con cumuli di materiali ormai inservibili che dovranno essere conferiti all’ecocentro comunale. "Tra le criticità da affrontare, c’è anche lo smaltimento di numerosi materiali resi inutilizzabili dalla valanga di ghiaccio che ha invaso diversi locali. L’ecocentro – fanno sapere dal Comune – sarà aperto da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per lo smaltimento di materiali ingombranti l’Ecoelpidiense gestirà le chiamate". Era prevista una ordinanza specifica per disciplinare le operazioni. Intanto, il lavoro andato avanti per tutta l’altra notte e per tutta la giornata di ieri, ha consentito di ripristinare pienamente la viabilità (l’ultimo sottopassaggio aperto è stato quello di via Canada), mentre erano ancora in corso le operazioni per rimuovere acqua e ghiaccio da garage, seminterrati e rimesse. "Stiamo monitorando tutte le criticità col vicesindaco, l’assessore alla protezione civile, Andrea Balestrieri e il resto della giunta" conclude Ciarpella.

M.c.