Maltratta l’anziana madre per avere i soldi della droga

Era già stato ammonito dal questore per i comportamenti violenti nei confronti della madre 80enne per ottenere soldi per la droga. Nonostante il provvedimento, però, lui aveva continuato imperterrito nella sua opera vessatoria. Per questo motivo, a seguito dell’istruttoria svolta dalla polizia, il gip del tribunale di Fermo ha emesso una misura cautelare di allontanamento dalla casa materna a carico di un 40enne di Porto San Giorgio, per la reiterazione di condotte moleste e minacce rientranti nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. La misura ha origine dalla denuncia presentata a fine agosto, in cui l’anziana aveva raccontato di continue vessazioni e violenze psicologiche in suo danno perpetrate dal figlio, già destinatario dell’ammonimento del questore di Fermo per pregressi episodi di maltrattamenti in ambito familiare. In particolare, l’80enne, aveva riferito agli agenti che suo figlio, nonostante l’ammonimento del questore, notificato pochi mesi prima, aveva continuato insistentemente a richiedere somme di denaro per l’acquisto di stupefacenti e di tabacco, al cui rifiuto od opposizione seguivano da parte del 40enne scatti d’ira con minacce e danneggiamenti di alcuni oggetti d’ornamento dell’abitazione. La denuncia, che si presentava particolarmente scarna nella descrizione degli episodi maltrattanti, era stata approfondita dagli uomini della squadra mobile, tanto da documentare ripetuti atteggiamenti vessatori in danno dell’anziana, come riscontrato sia dalle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa, sia dalla figlia, la quale ha riferito di numerosi episodi di aggressione verbale ai danni della madre da parte del fratello e che si era vista costretta ad abbandonare il suo domicilio, per timore della propria incolumità. Il quadro probatorio così raccolto ha consentito al gip del tribunale di Fermo di ritenere sussistenti le esigenze cautelari volte a tutelare l’integrità psicofisica della vittima, determinando l’autorità giudiziaria all’emissione di una misura il cui effetto principale è stato quello di lasciare la casa familiare e di non farvi rientro senza l’autorizzazione del giudice.

