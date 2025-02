Maltrattamenti ai genitori, figlio violento viola i divieti e viene arrestato

Era stato sottoposto a misure cautelari per aver maltrattato i familiari, che prevedevano l’allontanamento dalla casa di famiglia e al divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dai genitori, ma il 37enne del fermano non ha ottemperato a queste disposizioni, presentandosi a casa dei suoi congiunti, per poi darsi alla fuga, ricercato e rintracciato dai carabinieri a Porto Sant’Elpidio, e tratto in arresto. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. I carabinieri della stazione di Monterubbiano hanno concluso questa importante operazione assicurando alla giustizia il 37enne, peraltro anche con precedenti penali, che era accusato di maltrattamenti ai danni dei familiari. Proprio sulla scorta di questa accusa, gli era stato vietato di avvicinarsi a casa dei suoi e, comunque, a luoghi frequentati dal padre e dalla madre. Senonché, avendo appurato che il 37enne aveva violato le prescrizioni che gli erano state imposte, i carabinieri di Monterubbiano hanno prontamente segnalato il caso alla Procura competente e, avendo ottenuto il mandato di arresto, coadiuvati dai colleghi della stazione di Monte Urano oltre che dal Nucleo Operativo hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarlo ed arrestarlo a Porto Sant’Elpidio, L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Fermo, in conseguenza dell’aggravamento della misura cautelare già in atto. Il 37enne è stato perciò tradotto presso la Casa Circondariale di Fermo, dove rimarrà a disposizione della competente Procura.