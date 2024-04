Maltrattamenti sui minori a Fermo, chiusa la casa famiglia

Fermo, 17 giugno 2020 - Revocata l’autorizzazione per l’apertura della casa famiglia per minori “A casa di Zoe” in via Bologna, e quindi sancita la sua chiusura, in conseguenza del fatto che il suo responsabile sia stato indagato per maltrattamenti nei riguardi dei piccoli ospiti. Una vicenda la cui notizia ha fortemente impressionato l’opinione pubblica sangiorgese, data la gravità dell’accusa di un comportamento a dir poco odioso perché tenuto verso dei bambini, e bambini la cui situazione particolare avrebbe dovuto consigliare, invece, la massima cura e amorevolezza.

Il provvedimento di revoca dell’apertura, che fu autorizzata nel 2013, è stato deliberato con determina n. 921 di ieri dalla dirigente comunale dei servizi sociali. Un atto inevitabile ed atteso che, come emerge dalla stessa determina, fa seguito alla nota con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona propone al Comune di “provvedere con la massima urgenza alla revoca dell’autorizzazione all’apertura della casa famiglia per minori ‘A casa di Zoe’”.

Nella determina si rende altresì noto che i servizi sociali si erano attivati inviando una diffida ai responsabili a presentare una relazione circa la gestione della struttura alla luce dei fatti contestati. Ma dalla risposta non sarebbero emersi elementi utili e sufficienti a “garantire il riequilibrio delle funzioni assistenziali in seguito a quanto accaduto”. Da qui la drastica decisione di chiudere la casa famiglia, subito notificata ai responsabili della stessa e inviata per conoscenza alla Procura della repubblica di Fermo, alla Procura presso il tribunale dei minori, alla regione Marche e all’Ambito sociale XIX. In merito agli accadimenti nella casa famiglia nei giorni scorsi i rappresentanti della Lega hanno tenuto una conferenza stampa chiamando in causa il sindaco Nicola Loira e i servizi sociali del Comune e sollecitando la chiusura della casa famiglia qualora fossero state accertate le accusa di maltrattamenti ai bambini. Il primo cittadino reagì con estrema durezza respingendo ogni addebito: "Si tratta di fatti di estrema gravità – dichiarò – fatti che indignano e rattristano la comunità sangiorgese e per i quali chiedo alla magistratura inquirente e alla questura di fare in fretta chiarezza, chiudere rapidamente le indagini e soprattutto fare giustizia".