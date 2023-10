Maltrattamenti in famiglia, attivato il codice rosso e scattano le denunce

Impegno costante contro il fenomeno della violenza domestica. E’ questo il diktat dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. Ed è in questo contesto che i militari dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare hanno concluso un’indagine avviata in seguito a una denuncia formale da parte di una donna del posto. Indagine che ha condotto alla denuncia alla competente autorità giudiziaria di un 45enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e percosse. La vittima ha segnalato ripetute condotte aggressive sia verbali che fisiche da parte dell’uomo, culminate in un pestaggio avvenuto nel mese di agosto. La donna, esasperata da tali comportamenti, ha deciso di formalizzare la denuncia, mettendo così in moto le procedure che hanno portato all’attivazione del Codice Rosso. È importante sottolineare che la vittima ha rinunciato a cure mediche e ha respinto l’offerta di collocazione in una struttura protetta. L’autorità giudiziaria è stata prontamente informata dai carabinieri di Sant’Elpidio a Mare. Analogamente, a Montottone, i militari dell’Arma hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 73enne. Dal 2021 ad agosto 2023, l’uomo ha ripetutamente minacciato e perpetrato violenze fisiche nei confronti della coniuge convivente. Anche in questo caso, l’attivazione del Codice Rosso da parte dei carabinieri di Montottone è stata tempestiva, garantendo interventi immediati a protezione della vittima. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari dell’Arma della situazione e delle misure adottate. Il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo ribadisce l’importanza di denunciare tali episodi, in quanto solo attraverso la segnalazione delle vittime è possibile attivare prontamente il Codice Rosso, garantendo una risposta immediata e incisiva per proteggere chi è coinvolto in situazioni di violenza domestica. I militari dell’Arma continueranno a lavorare instancabilmente per assicurare protezione alle vittime di tali violenze. E’ possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dei carabinieri al seguente specifico link http:www.carabinieri.itInternetImageStoreMagazinesCodiceRossoMaltrattamentiindex.html.

