Maltrattamenti in famiglia, figlio denunciato a Montegranaro

Minacciava e picchiava quotidianamente la madre, per farsi dare il denaro per poi giocarselo nei modi più disparati. Alla fine però lei, una donna di Montegranaro esasperata dalla ludopatia del figlio e dai continui maltrattamenti, ha presentato una denuncia ai carabinieri del posto che hanno fatto partire approfonditi accertamenti. L’attività dei militari dell’Arma ha condotto all’individuazione del grave caso di maltrattamenti in famiglia. Il figlio convivente, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia. La madre ha raccontato che da diversi mesi il figlio la sottoponeva quotidianamente a comportamenti molesti e aggressivi, anche di natura fisica, accompagnati da continue richieste di denaro, essendo egli affetto da ludopatia.

Tali episodi sono culminati in una lite durante la quale la vittima è stata strattonata, subendo lesioni, per le quali è dovuta ricorrere alle cure sanitarie. Nonostante l’invito specifico a essere collocata in una struttura protetta, la donna ha deciso di non accettare tale soluzione. I carabinieri di Montegranaro hanno prontamente informato la competente autorità giudiziaria, che ha attivato il codice rosso per garantire la massima tutela e sicurezza alla vittima. Il Comando dell’Arma di Montegranaro sottolinea l’importanza di denunciare tempestivamente casi di maltrattamenti in famiglia e offre il proprio sostegno alle vittime. Si invitano i cittadini a segnalare episodi di violenza domestica affinché possano essere prese le necessarie misure di protezione. Il Comando dell’Arma di Montegranaro ricorda che il maltrattamento in famiglia è un reato grave e che le forze dell’ordine sono impegnate nella lotta contro questa forma di violenza. È fondamentale che le vittime si sentano al sicuro e siano consapevoli dei servizi di supporto disponibili per loro.