Maltrattamenti in famiglia. Irrompe in casa con un’ascia

Non si placano, purtroppo, nonostante gli appelli i casi di maltrattamenti in famiglia di cui sono vittime sempre più spesso le donne. Nonostante fosse stato colpito da una misura cautelare di allontanamento dalla casa della cognata più volte aggredita, si è recato nella sua abitazione armato di ascia e si è scagliato contro la donna. E’ accaduto a Grottazzolina dove, durante un intervento coordinato, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Fermo e quelli di Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 36 anni. L’uomo, come detto, armato di un’ascia, è stato sorpreso mentre si è introdotto con violenza nell’abitazione della cognata, dalla quale era stato allontanato per precedenti episodi di maltrattamento. Il 36enne ha inoltre violato il divieto di avvicinamento e dimora impostogli dal tribunale di Fermo. L’arma è stata posta sotto sequestro. Invece i carabinieri di Fermo hanno denunciato uno straniero 38enne per atti persecutori. L’uomo, dal 2022, avrebbe più volte chiesto alla vittima, con insistenza, diverse somme di denaro, sostenendo problemi familiari e sanitari, inducendola così a versare in suo favore, nel tempo, oltre 22.000 euro. Le continue pressioni psicologiche avrebbero generato nella persona offesa uno stato ansioso tale da modificarne le abitudini di vita. A Porto Sant’Elpidio i militari dell’Arma hanno denunciato uno straniero 32enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, durante una lite avvenuta all’interno dell’abitazione e alla presenza del figlio minore, avrebbe colpito ripetutamente la moglie convivente, provocandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. La donna è stata successivamente trasferita, insieme al figlio presso una struttura protetta. I carabinieri hanno attivato le procedure previste dal cosiddetto "codice rosso".

A Pedaso infine i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 27 anni. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Fermo, è scaturito da una precedente attività investigativa condotta dai carabinieri. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa di reclusione di Fermo. Questi episodi evidenziano l’importanza dell’intervento dei carabinieri e del sistema di supporto per le vittime che la legislazione italiana ha implementato già da alcuni anni. La formazione specifica e l’attivazione immediata del "codice rosso" sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza delle vittime di tali reati e per contrastare il fenomeno, che purtroppo continua a manifestarsi con sempre più incidenza. È essenziale che le vittime si sentano sostenute e possano contare sull’aiuto concreto delle istituzioni.

Fabio Castori